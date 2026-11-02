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02.11.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit negativen Vorzeichen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 153,00 CHF.

Swiss Re
152.21 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 153,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'777 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,85 CHF nach. Bei 152,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 95'025 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,75 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 1,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 25,46 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,62 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2976 19.03.2027 156215591
Long 12.3092 16.06.2028 157231318
Long 10216.666 18.12.2026 142564310
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10216.666 20.11.2026 160008752
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4119 11.02 160577715
Long 11.6232 5.94 161595668
Long 20.4569 2.06 161595484
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1481 11.01 149457283
Short 9.0458 8.08 144201081
Short 23.2313 1.38 142861030
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.42 141404456
Long 8 -20.81 142861616
Long 12 -21.94 151264976
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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23.10.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
20.10.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.49 SBBH9U
Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’734.37 02.11.2026 14:02:39
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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