Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 153,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'777 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,85 CHF nach. Bei 152,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 95'025 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,75 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 1,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 25,46 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,62 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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