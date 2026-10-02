Swiss Re Aktie News: Swiss Re wird am Vormittag ausgebremst

Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 138,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'631 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Re-Aktie bis auf 138,40 CHF. Bei 138,95 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 14'247 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,00 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 17,71 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,70 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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