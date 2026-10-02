Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Swiss Re legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 141,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'694 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 142,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,95 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235'394 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 8,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Abschläge von 19,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,70 USD aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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