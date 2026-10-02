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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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02.10.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag höher

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 139,75 CHF.

Swiss Re
141.65 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 139,75 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'675 Punkten steht. Bei 140,25 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 138,95 CHF. Bisher wurden heute 61'344 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 9,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,39 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,70 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,38 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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