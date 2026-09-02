Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Swiss Re-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 141,60 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'322 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Re-Aktie bei 142,10 CHF. Die Swiss Re-Aktie sank bis auf 141,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,80 CHF. Bisher wurden heute 19'132 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,46 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,72 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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