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02.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag im Aufwind

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Swiss Re-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 142,45 CHF.

Swiss Re
142.13 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 142,45 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'345 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,70 CHF aus. Mit einem Wert von 141,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 284'711 Aktien.

Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,72 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,33 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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