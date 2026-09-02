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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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02.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zieht am Mittag an

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 142,20 CHF.

Swiss Re
142.36 CHF 0.44%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 142,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'291 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,25 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 141,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 127'482 Swiss Re-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 8,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,72 USD belaufen. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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