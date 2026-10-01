Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Nachmittag südwärts

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 138,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'667 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 136,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 232'894 Swiss Re-Aktien.

Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 17,39 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,70 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 10.22 Mrd. CHF, gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,40 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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