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01.10.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag im Minusbereich

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt ging es für die Swiss Re-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 137,30 CHF.

Swiss Re
138.06 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 137,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. Bei 136,10 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 136,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113'260 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 12,05 Prozent zulegen. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 16,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,70 USD belaufen. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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