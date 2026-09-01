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01.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 140,95 CHF.

Swiss Re
140.86 CHF 0.18%
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Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 140,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'348 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Swiss Re-Aktie bis auf 141,60 CHF. Bei 140,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'329 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,85 CHF) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 9,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 23,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,72 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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