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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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01.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagnachmittag gefragt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagnachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 141,60 CHF.

Swiss Re
141.75 CHF 0.81%
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Um 16:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 141,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'327 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,40 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,65 CHF. Zuletzt wechselten 337'900 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 8,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,72 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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