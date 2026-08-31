Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag nahezu unverändert

Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 922,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'404 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 923,00 CHF. In der Spitze büsste die Swiss Life-Aktie bis auf 921,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 921,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 725 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,41 CHF aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 48,19 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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