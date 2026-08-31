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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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31.08.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag nahezu unverändert

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Swiss Life zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Swiss Life-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 922,00 CHF.

Swiss Life
922.24 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 922,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'404 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 923,00 CHF. In der Spitze büsste die Swiss Life-Aktie bis auf 921,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 921,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 725 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,41 CHF aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 48,19 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1447 18.09.2026 156452219
Long 461.5 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 461.5 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.384 10.28 155488639
Long 12.3067 4.74 158245109
Long 18.46 1.94 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1946 12.74 155268928
Short 10.2378 6.48 152989629
Short 13.1857 4.41 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.61 114568464
Long 8 -20.22 144200986
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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