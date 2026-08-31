Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’217 -0.6%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’435 -0.5%  Bitcoin 63’603 1.5%  Dollar 0.8083 -0.2%  Öl 90.3 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Aktie im Blick: Tesla erhöht Preise für Cybertruck-Modelle
Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag mit Abschlägen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 915,80 CHF nach.

Swiss Life
913.00 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 915,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'289 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Life-Aktie bei 915,40 CHF. Bei 921,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'551 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,41 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 48,19 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.3757 19.03.2027 156216180
Long 457.9 18.09.2026 151031554
Typ Hebel Verfall Valor
Short 457.9 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2683 11.28 154868764
Long 12.2107 5.55 158244830
Long 22.3366 1.68 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3855 9.46 155489135
Short 11.741 4.62 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.42 114568464
Long 8 -19.59 144200986
Long 12 -8.11 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Zinsangst nach dem DAX-Rekord: Kippt jetzt die Börsenrallye trotz starker NVIDIA-Zahlen?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.98 S3CBQU
Short 15’773.58 8.89 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 19.73 SCB0YU
Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Zinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal

Top-Rankings

August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im August 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.