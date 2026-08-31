Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Swiss Life-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 915,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'289 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Life-Aktie bei 915,40 CHF. Bei 921,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 17'551 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,41 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 01.09.2026 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 48,19 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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