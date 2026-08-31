Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Swiss Life-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 921,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'338 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 924,40 CHF an. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 921,00 CHF. Bei 921,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'587 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 4,47 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 13,90 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,41 CHF aus.

Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 48,19 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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