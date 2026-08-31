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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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31.08.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit angezogener Handbremse

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Swiss Life. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Swiss Life-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 921,00 CHF.

Swiss Life
923.18 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 921,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'338 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 924,40 CHF an. Das Tagestief markierte die Swiss Life-Aktie bei 921,00 CHF. Bei 921,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'587 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 4,47 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 13,90 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,41 CHF aus.

Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 48,19 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 461.4 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 922.8 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1535 11.05 156034674
Long 11.8308 5.42 157975128
Long 19.225 2.06 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.1407 6.32 152989629
Short 12.9972 4.22 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.60 114568464
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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