Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 555,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 559,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 548,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 38'931 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 603,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 8,72 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 416,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 24,99 Prozent Luft nach unten.

Am 06.09.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 03.09.2024.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 45,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

EMC plant baldigen Stellenabbau

EU-Kommission billigt Finanzspritzen