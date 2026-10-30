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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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30.10.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Vormittag zu

Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Vormittag zu

Die Aktie von Swiss Life zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 960,20 CHF.

Swiss Life
955.96 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 960,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'796 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 966,20 CHF an. Bei 965,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'735 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2026 auf bis zu 966,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 21,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,65 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.439 18.06.2027 160577051
Long 119.725 17.12.2027 151874524
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9577.999 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4248 10.69 157436541
Long 11.4024 5.80 161119629
Long 14.2955 4.02 162067411
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6979 11.17 155102135
Short 12.439 4.43 155489135
Short 18.7804 1.83 152989629
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.30 114568464
Long 8 -23.12 144200986
Long 12 -22.38 144335829
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Life am 30.10.2026

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