Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Vormittag zu

Um 09:28 Uhr stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 960,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'796 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 966,20 CHF an. Bei 965,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'735 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2026 auf bis zu 966,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 0,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 21,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Swiss Life Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,65 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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