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30.10.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Swiss Life zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 957,40 CHF zeigte sich die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Swiss Life-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 957,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'802 Punkten tendiert. Bei 966,20 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 952,60 CHF. Bei 965,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 22'418 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 966,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 20,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.
Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,65 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Swiss Life am 30.10.2026
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