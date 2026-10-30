Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Swiss Life-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 957,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'802 Punkten tendiert. Bei 966,20 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 952,60 CHF. Bei 965,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 22'418 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 966,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 20,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 16.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,65 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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