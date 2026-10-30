Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 956,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'816 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Life-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 952,60 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 965,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'445 Swiss Life-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 966,20 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,07 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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