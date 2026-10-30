|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 956,00 CHF.
Der Swiss Life-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 956,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'816 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Life-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 952,60 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 965,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'445 Swiss Life-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 966,20 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,07 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
30.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SMI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Verluste in Zürich: SMI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Swiss Life am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.