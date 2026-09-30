Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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30.09.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag höher
Die Aktie von Swiss Life zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 915,80 CHF.
Das Papier von Swiss Life konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 915,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'008 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Life-Aktie sogar auf 918,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 912,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'478 Swiss Life-Aktien.
Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 5,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.
Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,56 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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