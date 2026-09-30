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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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30.09.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life büsst am Mittwochnachmittag ein

Swiss Life Aktie News: Swiss Life büsst am Mittwochnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt fiel die Swiss Life-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 897,40 CHF ab.

Swiss Life
882.30 CHF -2.94%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 897,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 892,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 912,00 CHF. Bisher wurden heute 18'657 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,22 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 297.8667 18.12.2026 145140533
Typ Hebel Verfall Valor
Short 299.0667 18.12.2026 156035407
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3541 10.40 154868765
Long 11.3114 5.44 157436542
Long 24.8222 0.44 158245108
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3829 12.25 155489135
Short 12.2904 4.95 158193986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -52.28 114568464
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’645.52 01.10.2026 10:28:39
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Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Life am 30.09.2026

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