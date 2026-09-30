Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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30.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life büsst am Mittwochnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt fiel die Swiss Life-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 897,40 CHF ab.
Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 897,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 892,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 912,00 CHF. Bisher wurden heute 18'657 Swiss Life-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,22 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 CHF je Swiss Life-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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