Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag im Minus

Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Life-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 902,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'913 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 902,00 CHF. Mit einem Wert von 912,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'294 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 12,08 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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