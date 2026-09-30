Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag im Minus
Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 902,00 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Swiss Life-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 902,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'913 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Life-Aktie bis auf 902,00 CHF. Mit einem Wert von 912,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'294 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 12,08 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren verdient
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
16:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life büsst am Mittwochnachmittag ein (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag höher (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse Zürich in Grün: SMI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)