Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Vormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die Swiss Life-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 914,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Life-Aktie ging bis auf 913,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 916,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'031 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,25 Prozent. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Life-Aktie 15,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,56 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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