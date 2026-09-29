Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag billiger

Die Swiss Life-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 910,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'951 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 910,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 916,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'741 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 12,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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