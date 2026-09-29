Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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29.09.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagmittag stabil
Die Aktie von Swiss Life zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Swiss Life-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 916,60 CHF.
Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 916,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'020 Punkten steht. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 918,80 CHF an. Der Kurs der Swiss Life-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 912,40 CHF nach. Bei 916,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 5'205 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 4,97 Prozent wieder erreichen. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 15,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 36,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 38,43 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 47,56 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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