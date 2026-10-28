Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 954,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 941,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 27'790 Swiss Life-Aktien.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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