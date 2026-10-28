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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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28.10.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Swiss Life gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Swiss Life konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 951,20 CHF.

Swiss Life
959.77 CHF 1.35%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Swiss Life-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 954,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 941,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 27'790 Swiss Life-Aktien.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

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Long 13’099.93 8.95 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Swiss Life am 28.10.2026

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