Swiss Life Aktie News: Swiss Life reagiert am Vormittag positiv

Um 09:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 921,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 924,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 922,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'211 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. 4,47 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 13,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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