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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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28.09.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life reagiert am Vormittag positiv

Swiss Life Aktie News: Swiss Life reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 921,00 CHF.

Swiss Life
920.36 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 921,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 924,00 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 922,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'211 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (962,20 CHF) erklomm das Papier am 05.08.2026. 4,47 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 793,00 CHF fiel das Papier am 12.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 13,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Life-Aktionäre betrug im Jahr 2025 36,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 915.8 17.12.2027 151874524
Typ Hebel Verfall Valor
Short 45.79 19.03.2027 160910936
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 1.7247 56.57 126107468
Long 11.8935 5.48 157230042
Long 13.4676 4.44 157975128
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1053 13.11 155268928
Short 18.6898 2.44 158193986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.25 114568464
Long 8 -12.50 144201042
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
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Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
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