Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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28.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Swiss Life gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 921,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 921,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 924,00 CHF. Mit einem Wert von 922,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'204 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,43 Prozent. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 16,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.03.2028 dürfte Swiss Life die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,56 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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