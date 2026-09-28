Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Aufschlag

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 919,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'975 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 924,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 922,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'837 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 4,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Mit Abgaben von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,56 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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