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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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28.09.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Aufschlag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 919,80 CHF zu.

Swiss Life
920.24 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 919,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'975 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 924,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 922,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'837 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 4,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Mit Abgaben von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,43 CHF, nach 36,50 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Life am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,56 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 153.4667 17.12.2027 151874524
Typ Hebel Verfall Valor
Short 184.16 18.12.2026 155213136
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4258 10.56 156034674
Long 11.8051 5.40 158244830
Long 17.7038 2.51 158464415
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1799 12.57 155268928
Short 10.2311 6.33 152989629
Short 18.7878 1.95 158193986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.50 114568464
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Long 12 -8.77 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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