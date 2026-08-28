Swiss Life Aktie News: Swiss Life macht am Vormittag Boden gut

Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 923,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'433 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Swiss Life-Aktie bis auf 925,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 920,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'862 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 4,18 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Verlust von 14,14 Prozent wieder erreichen.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,44 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 01.09.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,95 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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