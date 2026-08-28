Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Life-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 924,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'406 Punkten steht. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 925,00 CHF zu. Bei 920,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'552 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 962,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,09 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 14,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,44 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Life-Aktie in Höhe von 47,95 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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