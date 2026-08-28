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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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28.08.2026 12:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Mittag

Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Mittag

Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 920,00 CHF.

Swiss Life
921.55 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Swiss Life-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 920,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'410 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 925,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 920,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'835 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 16,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,44 CHF je Swiss Life-Aktie.

Die Swiss Life-Bilanz für Q2 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,95 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1447 18.09.2026 156452219
Long 461.5 18.06.2027 158828394
Typ Hebel Verfall Valor
Short 461.5 18.09.2026 154809818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.384 10.47 155488639
Long 12.3067 4.91 158245109
Long 18.46 2.11 158464414
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1946 12.57 155268928
Short 10.2556 6.33 152989629
Short 13.1857 4.23 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.61 114568464
Long 8 -20.22 144200986
Long 12 -8.85 144335833
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’297.40 13.97 S7BCRU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
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