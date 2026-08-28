Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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28.08.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Mittag
Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Life-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 920,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Swiss Life-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 920,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'410 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 925,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 920,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'835 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 4,39 Prozent niedriger. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 16,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 36,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,44 CHF je Swiss Life-Aktie.
Die Swiss Life-Bilanz für Q2 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,95 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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