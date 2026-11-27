Bei der Swiss Life-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 972,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'859 Punkten liegt. Bei 973,40 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Swiss Life-Aktie bis auf 969,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 970,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'727 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 999,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,78 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.03.2026 Kursverluste bis auf 793,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Swiss Life dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2028 präsentieren.

In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,52 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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