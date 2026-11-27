Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 975,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'888 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 976,00 CHF aus. Mit einem Wert von 970,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'981 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 999,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 2,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 18,68 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,52 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Swiss-Life-Aktie gefragt: Fabian Müri wird neuer CFO der Krankenversicherung Swica