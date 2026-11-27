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27.11.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 975,20 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 975,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'888 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 976,00 CHF aus. Mit einem Wert von 970,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'981 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 999,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 2,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 18,68 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.
Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,52 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Swiss Life am 27.11.2026
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