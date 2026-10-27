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27.10.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Swiss Life zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 941,60 CHF.

Swiss Life
939.14 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 941,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'596 Punkten notiert. Die Swiss Life-Aktie zog in der Spitze bis auf 943,60 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 930,40 CHF. Bisher wurden heute 12'828 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 962,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF ab. Abschläge von 15,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Life im Jahr 2026 47,62 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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