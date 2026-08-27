Swiss Life Aktie News: Anleger schicken Swiss Life am Vormittag auf rotes Terrain

Die Swiss Life-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 920,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'434 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Life-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 918,20 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 920,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'053 Swiss Life-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Life-Aktie 4,59 Prozent zulegen. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,44 CHF.

Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Swiss Life veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 47,95 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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