Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Swiss Life-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 913,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. Bei 913,00 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 920,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'068 Swiss Life-Aktien.

Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,30 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Swiss Life-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,44 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Life einen Gewinn von 47,95 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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