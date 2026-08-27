Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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27.08.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 915,20 CHF abwärts.
Die Swiss Life-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 915,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'440 Punkten realisiert. Die Swiss Life-Aktie sank bis auf 913,00 CHF. Bei 920,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Life-Aktien beläuft sich auf 8'710 Stück.
Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2026 (793,00 CHF). Mit Abgaben von 13,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 38,44 CHF. Im Vorjahr erhielten Swiss Life-Aktionäre 36,50 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 präsentieren. Am 16.03.2028 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,95 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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