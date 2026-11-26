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26.11.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life macht am Donnerstagmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Life. Die Swiss Life-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 969,00 CHF.
Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 969,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'807 Punkten notiert. Bei 970,60 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 966,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'128 Swiss Life-Aktien den Besitzer.
Bei 999,00 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 3,10 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2026). Mit einem Kursverlust von 18,16 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.03.2028.
In der Swiss Life-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 47,54 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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