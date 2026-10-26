Swiss Life Aktie News: Swiss Life verteidigt am Montagmittag Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Swiss Life-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 929,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'501 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 934,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Swiss Life-Aktie bis auf 928,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 932,40 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 7'805 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 17,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,62 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingefahren