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26.10.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life verteidigt am Montagmittag Tendenz
Die Aktie von Swiss Life zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Die Swiss Life-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 929,00 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Swiss Life-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 929,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'501 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 934,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Swiss Life-Aktie bis auf 928,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 932,40 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 7'805 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.03.2026 auf bis zu 793,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 17,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.
Die Swiss Life-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.
Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,62 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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