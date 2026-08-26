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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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26.08.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag mit Kursplus

Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 925,20 CHF.

Swiss Life
922.98 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 925,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'577 Punkten liegt. In der Spitze legte die Swiss Life-Aktie bis auf 925,20 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 920,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'054 Swiss Life-Aktien den Besitzer.

Bei 962,20 CHF erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 4,00 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 793,00 CHF. Dieser Wert wurde am 12.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,29 Prozent würde die Swiss Life-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Life-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 36,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 38,44 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Swiss Life am 01.09.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,95 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.8308 5.47 157975128
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1113 12.62 155268928
Short 10.0304 6.38 152989629
Short 12.8167 4.27 159435563
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.60 114568464
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