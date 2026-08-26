Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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26.08.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 922,80 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Life zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 922,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'580 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Life-Aktie bei 926,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 920,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'508 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 4,09 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 16,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Swiss Life-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 36,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,44 CHF aus.
Swiss Life dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Life möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,95 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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