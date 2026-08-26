Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 924,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'589 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Swiss Life-Aktie bis auf 925,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 920,00 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'402 Stück gehandelt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 962,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Life-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,44 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.

Experten taxieren den Swiss Life-Gewinn für das Jahr 2026 auf 47,95 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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