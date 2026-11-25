Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 965,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'858 Punkten tendiert. Die Swiss Life-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 967,00 CHF aus. Mit einem Wert von 963,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Swiss Life-Aktie belief sich zuletzt auf 1'662 Aktien.

Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 999,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Life-Aktie damit 3,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2026 bei 793,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Life-Aktie liegt somit 21,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Swiss Life-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,43 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,54 CHF je Swiss Life-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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