|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Swiss Life. Zuletzt stieg die Swiss Life-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 963,40 CHF.
Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 963,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'849 Punkten steht. Bei 967,80 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 963,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9'275 Swiss Life-Aktien gehandelt.
Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 999,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,54 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Life-Aktie
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Swiss-Life-Aktie gefragt: Fabian Müri wird neuer CFO der Krankenversicherung Swica
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
25.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life tendiert am Mittwochvormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SIX-Handel SMI am Mittag wenig verändert (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Freundlicher Handel: SLI legt mittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Swiss Life am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.