Das Papier von Swiss Life legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 963,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'849 Punkten steht. Bei 967,80 CHF markierte die Swiss Life-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 963,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9'275 Swiss Life-Aktien gehandelt.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 999,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Life-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 793,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,69 Prozent könnte die Swiss Life-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Life-Gewinn in Höhe von 47,54 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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