Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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25.09.2026 09:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagvormittag gefragt
Die Aktie von Swiss Life zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 910,40 CHF zu.
Die Swiss Life-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 910,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Swiss Life-Aktie bei 911,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 905,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'512 Swiss Life-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 962,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,69 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Life-Aktie derzeit noch 12,90 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.
Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Life-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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