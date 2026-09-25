Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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25.09.2026 16:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Swiss Life gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Swiss Life legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 912,40 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 912,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'943 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Life-Aktie bei 918,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 905,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'897 Swiss Life-Aktien.
Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Life-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Life 36,50 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Swiss Life wird am 03.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 47,56 CHF je Swiss Life-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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