Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die Swiss Life-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 913,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'971 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swiss Life-Aktie bei 913,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 905,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'482 Swiss Life-Aktien.

Bei einem Wert von 962,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2026). 5,37 Prozent Plus fehlen der Swiss Life-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 793,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 12.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 13,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 38,43 CHF. Im Vorjahr hatte Swiss Life 36,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Swiss Life wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Swiss Life rechnen Experten am 16.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Life-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 47,56 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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