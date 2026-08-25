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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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25.08.2026 09:29:00

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von Swiss Life zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 919,20 CHF zu.

Swiss Life
920.58 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Life legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 919,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'442 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Life-Aktie bisher bei 920,80 CHF. Bei 920,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'517 Swiss Life-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 962,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Life-Aktie somit 4,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 793,00 CHF am 12.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Am 26.08.2027 wird Swiss Life schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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