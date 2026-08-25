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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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25.08.2026 16:29:00

Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Dienstagnachmittag zu

Swiss Life Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Life am Dienstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Life. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 918,80 CHF zu.

Swiss Life
920.58 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Life-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 918,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'494 Punkten tendiert. Bei 922,20 CHF erreichte die Swiss Life-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 920,00 CHF. Von der Swiss Life-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'415 Stück gehandelt.

Bei 962,20 CHF markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 4,72 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 793,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Life-Aktie 13,69 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Swiss Life-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 38,43 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Swiss Life-Anleger Experten zufolge am 26.08.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 47,79 CHF je Swiss Life-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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