Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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25.08.2026 12:29:00
Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittag im Aufwind
Die Aktie von Swiss Life zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 921,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Life nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 921,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'478 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Swiss Life-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 921,80 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 920,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'902 Swiss Life-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 962,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Life-Aktie mit einem Kursplus von 4,47 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 793,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Life-Aktie ist somit 13,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 36,50 CHF an Swiss Life-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,43 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.09.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 26.08.2027 dürfte Swiss Life die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Life ein EPS in Höhe von 47,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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